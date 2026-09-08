Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 8 de septiembre

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En el inicio de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 2,32% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,41%, aunque su variación interanual muestra una ligera bajada del -0,31%.

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El tipo de cambio entre el dólar y el quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un avance sostenido durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,44%, superando la volatilidad de referencia del 20,16%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado.