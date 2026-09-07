Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 7 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una leve variación negativa del -0,06% respecto al precio de 1,61 anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una bajada del 0,36%, mientras que su evolución interanual muestra un descenso del 1,48%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 3,07% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,15%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado a pesar de la reciente tendencia a la baja.