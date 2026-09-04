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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 4 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,61 dólares canadienses, lo que representa una variación al alza del 0,31% respecto al precio de cierre anterior de 1,60 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,11%, mientras que en términos interanuales, su valoración ha experimentado una caída del 1,29%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense en los últimos días, marcando un aumento en su valor tras un día consecutivo de ascenso. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 3,37%, lo que se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,17%, lo que sugiere un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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