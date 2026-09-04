Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 4 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 7,63 quetzales, lo que representa un aumento del 2,29% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance de 0,03%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 1,78%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal muestra una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando su primer día consecutivo de alza. La volatilidad actual se sitúa en 22,41%, superando la volatilidad de referencia del 20,03%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.