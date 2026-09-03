Noticias

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Imagen ASEWTIAKTBCNDD2BI4TCIKGNCE
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense cotizó a 7,63 quetzales, lo que representa un aumento del 2,3% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 22,4%, superando la volatilidad de referencia del 20,27%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,26%, mientras que su variación interanual se sitúa en 1,94%.

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 3 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 3 de septiembre

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 3 de septiembre

La moneda europea ha registrado un alza respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 3 de septiembre

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 3 de septiembre

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 3 de septiembre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 3 de septiembre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este jueves

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 3 de septiembre

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 3 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 3 de septiembre