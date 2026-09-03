Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense cotizó a 7,63 quetzales, lo que representa un aumento del 2,3% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 22,4%, superando la volatilidad de referencia del 20,27%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,26%, mientras que su variación interanual se sitúa en 1,94%.