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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 3 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se situó en 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa y registrando una variación porcentual de -0,39%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó una bajada del -0,82%, mientras que en el contexto interanual, su valor se ha reducido en un -1,75%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, manteniéndose en esta dirección durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,13%, superando la volatilidad de referencia del 3,96%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado.

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