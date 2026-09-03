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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 3 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión anterior, lo que representa una leve variación negativa del -0,11% con respecto al precio de cierre previo de 1,6. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,51%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 1,84%.

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Las últimas jornadas han mostrado una tendencia negativa en el tipo de cambio del euro a dólar canadiense, que ha retrocedido durante dos días consecutivos. La volatilidad actual del 2,5% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,16%, lo que sugiere un escenario de estabilidad en el mercado cambiario.

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