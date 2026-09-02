Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 2 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,84 quetzales, reflejando un aumento del 1,85% respecto al precio de cierre anterior de 8,68 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,75%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,35%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 18,19%, por debajo de la volatilidad de referencia del 20,06%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.