Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 1 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 6,01 reales brasileños, manteniendo el mismo nivel que la sesión previa, con una variación porcentual de 0,03% respecto al precio de cierre anterior de 6,01 reales, según <i>Dow Jones</i>.

En la última semana, el euro experimentó una ligera subida del 0,15%, aunque en términos interanuales registra un descenso del 2,44%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro al real brasileño muestra una tendencia positiva, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del 3,47% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 10,38%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

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