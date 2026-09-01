Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 1 de septiembre

Guardar

En la apertura del día, el euro cotiza a 1,61 dólares canadienses, manteniéndose estable en comparación con el precio previo de 1,61, lo que representa una leve variación porcentual del 0,09% respecto a la sesión anterior, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,35%, mientras que en el análisis interanual, su valor ha caído un 0,78%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento registrado durante un día consecutivo. Actualmente, la volatilidad del 1,8% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,15%, lo que indica una estabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD