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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación negativa de -0,02% respecto al cierre anterior también de 7,62 quetzales. Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con una caída constante durante el único día de seguimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 13,24%, por debajo de la volatilidad de referencia del 20,24%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,19%, mientras que en el último año, su variación ha sido de 1,81%.

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