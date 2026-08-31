Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de agosto

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,86 quetzales, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al precio de cierre anterior de 8,83 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,77%, mientras que en el contexto interanual, su variación se ubica en un incremento del 2,58%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos tres días, reflejando un aumento sostenido en su valor.La volatilidad actual del tipo de cambio euro-quetzal es del 9,7%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que sugiere una etapa de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 31 de agosto

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 31 de agosto

Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 31 de agosto

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 31 de agosto

Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 31 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 31 de agosto

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 31 de agosto

El activo experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 31 de agosto

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 31 de agosto

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Uruguay: cotización de cierre del 31 de agosto