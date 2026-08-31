Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,86 quetzales, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al precio de cierre anterior de 8,83 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,77%, mientras que en el contexto interanual, su variación se ubica en un incremento del 2,58%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos tres días, reflejando un aumento sostenido en su valor.La volatilidad actual del tipo de cambio euro-quetzal es del 9,7%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que sugiere una etapa de estabilidad en el mercado cambiario.

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