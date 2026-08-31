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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 31 de agosto

El activo experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 6,02 reales brasileños, lo que representa una disminución del 0,12% respecto al precio de cierre anterior de 6,03 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,2%, aunque su variación interanual muestra una caída del -2,46%.

El tipo de cambio euro a real brasileño ha presentado una tendencia negativa durante el último día, reflejando presiones en el mercado. La volatilidad actual del 3,08% es significativamente menor que la volatilidad de referencia del 10,38%, indicando un periodo de estabilidad en comparación con el riesgo anual promedio.

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