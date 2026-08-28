Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 28 de agosto

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,88 quetzales, lo que representa un incremento del 2,17% respecto al precio de cierre anterior de 8,69 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,3%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 2,44%.

El tipo de cambio euro-quetzal guatemalteco ha presentado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual del 23,05% supera la volatilidad de referencia del 20,26%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad del mercado.