Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de agosto

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza a 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,05%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,33%, aunque su variación interanual muestra una baja del 1,33%.

El dólar canadiense presenta una tendencia positiva en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, con un aumento sostenido durante el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,87%, inferior a la volatilidad de referencia de 3,94%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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