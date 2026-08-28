Noticias

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de agosto

La divisa estadounidense registró un leve avance respecto a la jornada anterior

Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI
Guardar

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza a 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,05%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,33%, aunque su variación interanual muestra una baja del 1,33%.

El dólar canadiense presenta una tendencia positiva en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, con un aumento sostenido durante el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,87%, inferior a la volatilidad de referencia de 3,94%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de agosto

La moneda europea ha experimentado un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de agosto

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 28 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 28 de agosto

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 28 de agosto

La moneda europea registra un alza respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 28 de agosto

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 28 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 28 de agosto

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 28 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 28 de agosto