Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 28 de agosto

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En la apertura del día, el dólar estadounidense cotiza en promedio a 7,63 quetzales, lo que representa un aumento del 2,27% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance de 0,03%, mientras que en términos interanuales, su valor ha crecido un 1,9% (1,9%).

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, lo que refleja un fortalecimiento de la moneda guatemalteca. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 23,44%, superior al 20,22% de la volatilidad de referencia, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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