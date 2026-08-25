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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 25 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del martes

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En el cierre de operaciones, el euro avanzó a 1,62 dólares canadienses en promedio, registrando una leve variación del 0,04% respecto al precio de cierre anterior de 1,61, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,17%, sin embargo, su variación interanual ha sido de un -0,25%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, reflejando un crecimiento sostenido en este período. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 2,72%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,41%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

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