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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,9 quetzales, lo que representa un incremento del 3,14% respecto al precio de 8,63 quetzales en la jornada previa. Dow Jones

En la última semana, el euro se apreció un 3,55%, mientras que en términos interanuales registra un avance del 2,8%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva en el tipo de cambio hacia el quetzal guatemalteco durante el último día, marcando un ligero avance. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 28,4%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,46%, lo que sugiere un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.

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