Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 20 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una ligera variación porcentual negativa del -0,17% en comparación con el cierre anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado una subida del 0,27%, aunque en términos interanuales presenta un descenso del -0,48%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, marcando un giro que genera preocupaciones en los mercados. La volatilidad actual del 2,32% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,42%, sugiriendo un periodo de estabilidad en el comportamiento del tipo de cambio.

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