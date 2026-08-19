Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 19 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 6,03 reales brasileños, reflejando una ligera variación de 0,18% respecto al precio de 6,02 reales en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,78%, aunque su variación interanual muestra una caída del -3,56%.

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento constante. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 5,99%, significativamente menor que la volatilidad de referencia del 10,46%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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