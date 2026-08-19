Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de agosto

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, una disminución del 0,68% respecto al cierre anterior de 1,39 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,93%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -1,01%.

La tendencia del tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha sido negativamente marcada en el último día, manteniendo una tendencia decreciente. La volatilidad actual del 4,52% supera la volatilidad de referencia del 4%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado en este par de divisas.

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