Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 18 de agosto

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,83 quetzales, lo que representa un incremento del 2,41% respecto al precio de cierre anterior de 8,62 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,7%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,1%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, marcando un incremento. La volatilidad actual se sitúa en 25,99%, notablemente por encima de la volatilidad de referencia de 20,54%, indicando un contexto de inestabilidad en el mercado.

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