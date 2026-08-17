Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 17 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,82 quetzales, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, con una leve variación al alza del 0,08%. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,58%, mientras que en su evolución interanual ha mostrado un incremento del 2,06%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos días, registrando dos días consecutivos de incremento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 15,1%, inferior a la volatilidad de referencia de 20,35%, lo que sugiere un contexto de mayor estabilidad en el mercado.

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