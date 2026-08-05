Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 8,81 quetzales, registrando un incremento del 2,57% respecto al precio de 8,59 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,54%, aunque a nivel interanual presenta una bajada del 1,08%.

El tipo de cambio entre el euro y el quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un aumento en el valor del euro frente al quetzal. La volatilidad actual del 27,68% supera considerablemente la volatilidad de referencia del 20,37%, sugiriendo un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 5 de agosto

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 5 de agosto

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 5 de agosto

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 5 de agosto

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este miércoles

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 5 de agosto

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 5 de agosto

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 5 de agosto