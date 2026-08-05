Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 5 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 8,81 quetzales, registrando un incremento del 2,57% respecto al precio de 8,59 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,54%, aunque a nivel interanual presenta una bajada del 1,08%.

El tipo de cambio entre el euro y el quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, indicando un aumento en el valor del euro frente al quetzal. La volatilidad actual del 27,68% supera considerablemente la volatilidad de referencia del 20,37%, sugiriendo un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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