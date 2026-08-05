Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 5 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior, manteniendo una variación porcentual del -0,2% en comparación con la jornada previa. Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,18%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -1,07%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense en el último día de cotización.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-dólar canadiense es del 2,71%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,44%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.