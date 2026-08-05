Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del miércoles

Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre anterior, manteniendo una variación porcentual del -0,2% en comparación con la jornada previa. Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,18%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -1,07%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense en el último día de cotización.

La volatilidad actual del tipo de cambio euro-dólar canadiense es del 2,71%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,44%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 5 de agosto

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 5 de agosto

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 5 de agosto

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 5 de agosto

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este miércoles

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 5 de agosto

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 5 de agosto

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 5 de agosto