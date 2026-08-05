Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 5 de agosto

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,14% respecto al precio de 7,47 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 25,22%, superando la volatilidad de referencia del 20,31%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,25%, aunque su evolución interanual muestra una disminución del -0,41%.