Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 5 de agosto

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó a 1,4 dólares canadienses, reflejando una ligera disminución del -0,37% respecto al precio anterior de 1,41 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,01%, mientras que su variación interanual muestra una caída de -0,24%.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en el último día, manteniendo su descenso reciente.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,46%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en comparación con la media histórica.