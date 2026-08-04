Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 4 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en 8,78 quetzales, lo que representa un incremento del 2,35% respecto al precio de cierre anterior de 8,58 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,78%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -1,37%.

El tipo de cambio entre el euro y el quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, registrando un incremento tras un día de avances consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio asciende al 26,91%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,44%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 4 de agosto

La moneda europea experimentó un leve alza en comparación con la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 4 de agosto

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 4 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 4 de agosto

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 4 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 4 de agosto

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 4 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 4 de agosto

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 4 de agosto

Esta fue la cotización de apertura de la principal moneda europea al cambio dominicano

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 4 de agosto