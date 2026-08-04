Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 4 de agosto

Guardar

En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en 8,78 quetzales, lo que representa un incremento del 2,35% respecto al precio de cierre anterior de 8,58 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,78%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -1,37%.

El tipo de cambio entre el euro y el quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, registrando un incremento tras un día de avances consecutivos. La volatilidad actual del tipo de cambio asciende al 26,91%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,44%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD