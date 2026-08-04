Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 4 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que el cierre anterior, con una variación porcentual del 0,24% en comparación con la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un avance del 0,6%, aunque su variación interanual se mantiene en un descenso del -0,6%.

El euro a dólar canadiense ha presentado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un cambio favorable tras un periodo de estabilidad. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,92%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,43%, lo que indica un contexto de relativa estabilidad en el mercado.

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