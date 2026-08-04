Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 4 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,5% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,43 quetzales. Dow Jones

El dólar estadounidense ha registrado en la última semana un avance del 2,25%, aunque en términos interanuales muestra una caída del 0,48%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido que se mantiene durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 26,48%, superando significativamente la volatilidad de referencia del 20,42%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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