Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 4 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un alza respecto a la jornada anterior

Imagen ASEWTIAKTBCNDD2BI4TCIKGNCE
Guardar

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,5% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,43 quetzales. Dow Jones

El dólar estadounidense ha registrado en la última semana un avance del 2,25%, aunque en términos interanuales muestra una caída del 0,48%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido que se mantiene durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 26,48%, superando significativamente la volatilidad de referencia del 20,42%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 4 de agosto

La moneda europea experimentó un leve alza en comparación con la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 4 de agosto

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 4 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 4 de agosto

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 4 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 4 de agosto

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 4 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 4 de agosto

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 4 de agosto

Esta fue la cotización de apertura de la principal moneda europea al cambio dominicano

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 4 de agosto