Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 4 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,41 dólares canadienses, marcando un incremento del 0,13% respecto al precio de cierre anterior de 1,4 dólares canadienses. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,12%, mientras que en el período interanual, su variación se sitúa en un aumento del 0,14%.

El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, lo que indica un fortalecimiento frente al dólar estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio dólar a dólar canadiense se sitúa en 3,7%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,99%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado.