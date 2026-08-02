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Clima en La Romana: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
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¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 3 de agosto, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en La Romana.

La probabilidad de precipitaciones para este lunes en La Romana es de 55% durante el día y del 5% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 36% en el transcurso del día y del 30% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34 grados y un mínimo de 25 grados en esta región. Los rayos UV se prevé alcanzarán un nivel de hasta 11.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al encontrarse en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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