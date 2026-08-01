Clima en Panamá: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

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El tipo de clima que hay en cierta región está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se basa en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para delinear las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se usa por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

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Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Panamá este sábado.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 84%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura llegará a los 25 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 94%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en la noche.

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El pronóstico del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la zona que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más largos.

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Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.