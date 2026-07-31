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¿Cómo estará el clima en La Romana?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
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Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un paraguas, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

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En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en La Romana este sábado 1 de agosto:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 54%, mientras que las ráfagas de viento serán de 37 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 13.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 25 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 15%, con una nubosidad del 41%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en La Romana (Imagen ilustrativa Infobae)

La Romana es una ciudad de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada al sureste del país centroamericano y con costa al mar del Caribe.

Al encontrarse en una zona tropical, en La Romana el clima es húmedo, con constantes lluvias y una temperatura promedio anual que ronda los 27 grados, con ligera variación estacional.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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