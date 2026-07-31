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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 31 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, con una variación porcentual de -0,01%. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 0,69%, aunque en términos interanuales presenta una disminución del -0,77%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, marcando una disminución consecutiva en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 1,7%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,48%, lo que indica una estabilidad en su comportamiento reciente.

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