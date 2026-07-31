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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 31 de julio

La moneda europea registra un avance significativo respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,79 quetzales, lo que representa un incremento del 2,84% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,55 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance de 1,09, mientras que su variación interanual se sitúa en un 0,8%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días. La volatilidad actual se sitúa en el 26,85%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado.

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