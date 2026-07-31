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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 31 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio de cierre que la jornada previa, con una ligera variación porcentual de 0,04% según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,47%, mientras que su evolución interanual muestra un leve avance del 0,06%.

La tendencia del tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense se ha vuelto positiva tras un día de incrementos. La volatilidad actual del 3,53% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario en este período reciente.

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