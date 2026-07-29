Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 29 de julio

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En la apertura de la sesión, el euro se cotiza en promedio a 8,69 quetzales, lo que representa un aumento del 2,47% respecto al precio de cierre anterior de 8,48 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó una subida del 2,14%, aunque en términos interanuales registra una caída del -0,9%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, manteniéndose en alza durante un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 25,78%, superando la volatilidad de referencia del 20,33%, lo que indica un período de inestabilidad para el mercado.

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