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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 29 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,41 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio de cierre anterior, con una variación porcentual de -0,19% respecto a la sesión previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un ligero descenso del 0,04%, mientras que su variación interanual muestra un avance del 0,92%.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual se sitúa en 2,48%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,01%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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