Noticias

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 23 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen ERBLW5LTXJEQBFCUIROX6DDH5U

En la apertura del día, el euro se cotiza en 12,48 bolivianos, lo que representa un incremento del 2,76% respecto al precio de cierre anterior de 12,14 bolivianos, de acuerdo con información de Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un avance del 3,37%, mientras que en el análisis interanual se observa una notable variación del 59,81%.

El euro frente al boliviano ha experimentado un aumento en su valor durante los últimos tres días, consolidando una tendencia positiva. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 23,79%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 40,64%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para el euro en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

PUBLICIDAD

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del euro en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Uruguay: cotización de apertura del 23 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Uruguay: cotización de apertura del 23 de julio

Calidad del aire en Valparaíso este 23 de julio de 2026

Estas son las medidas que se aplican para el actual estado de la calidad del aire

Calidad del aire en Valparaíso este 23 de julio de 2026

Precio del euro hoy en Chile: cotización de apertura del 23 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Chile: cotización de apertura del 23 de julio

Coronel Sur: calidad del aire este 23 de julio de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) contempla cinco etapas: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Coronel Sur: calidad del aire este 23 de julio de 2026

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de apertura del 23 de julio

La divisa estadounidense ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de apertura del 23 de julio