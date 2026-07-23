Noticias

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de apertura del 23 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Guardar
Google icon
Imagen PSVTNSV62VDODAW4Q7R7JATCZA

En la apertura de la jornada, el cambio del dólar estadounidense se cotiza en promedio a 10,95 bolivianos, lo que representa una variación positiva del 2,82% respecto al precio de cierre anterior de 10,65 bolivianos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,79%, mientras que su variación interanual se sitúa en un notable 62,69%.

El tipo de cambio del dólar a boliviano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un ambiente favorable para la moneda local. La volatilidad actual se sitúa en 24,5%, lo que representa una mejora significativa respecto a la volatilidad de referencia del 40,82%, indicando un estado de mayor estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

PUBLICIDAD

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

Temas Relacionados

Precio del dólar en BoliviaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Uruguay: cotización de apertura del 23 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Uruguay: cotización de apertura del 23 de julio

Calidad del aire en Valparaíso este 23 de julio de 2026

Estas son las medidas que se aplican para el actual estado de la calidad del aire

Calidad del aire en Valparaíso este 23 de julio de 2026

Precio del euro hoy en Chile: cotización de apertura del 23 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Chile: cotización de apertura del 23 de julio

Coronel Sur: calidad del aire este 23 de julio de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) contempla cinco etapas: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia

Coronel Sur: calidad del aire este 23 de julio de 2026

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de apertura del 23 de julio

La divisa estadounidense ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Uruguay: cotización de apertura del 23 de julio