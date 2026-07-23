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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de julio

La moneda europea registra un avance significativo respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,67 quetzales, lo que representa un incremento del 2,04% respecto al precio de cierre anterior de 8,5 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,66%, aunque en términos interanuales presenta una bajada del 2,54%.

El euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, tras un incremento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,99%, superando la volatilidad de referencia del 20,26%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

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