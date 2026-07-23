Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, lo que representa una disminución del 0,4% respecto al cierre anterior de 1,61 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro sufrió un descenso del 0,17%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 2,16%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual se sitúa en 3,64%, inferior a la volatilidad de referencia de 4,52%, lo que indica una estabilidad relativa en el mercado cambiario.

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