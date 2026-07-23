Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,29% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

El dólar estadounidense ha experimentado una tendencia positiva en su cotización frente al quetzal durante el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 24,9%, superando la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 2,27%, aunque en términos interanuales presenta una disminución del -0,44%.