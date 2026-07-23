Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,41 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación negativa de -0,04%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,43%, mientras que en el ámbito interanual la moneda muestra una subida del 0,81%.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días consecutivos.

La volatilidad actual del 3,35% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,04%, indicando una situación de estabilidad en el mercado cambiario.