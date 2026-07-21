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Pronóstico del clima en Panamá para antes de salir de casa este 21 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

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La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este martes en Panamá, Panamá.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

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Para este martes, se estima que en Panamá habrá un 85% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 30 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 69% y por la noche habrá una probabilidad del 74% de lluvias.

La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

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En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más largos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

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