Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de julio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,41 dólares canadienses, marcando un incremento del 0,09% con respecto al precio de cierre anterior de 1,41. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,29%, mientras que en el último año su valor ha aumentado un 1,16%.

El tipo de cambio del dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando dos días consecutivos de ganancias. La volatilidad actual se sitúa en 2,92%, inferior a la volatilidad de referencia de 4,04%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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