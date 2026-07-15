Clima en Dallas: temperatura y probabilidad de lluvia para este 15 de julio

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este 15 de julio en Dallas.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la previsión de lluvia será del 55%, con una nubosidad del 69%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 22 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 68%, mientras que las ráfagas de viento serán de 20 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Dallas (Imagen ilustrativa Infobae)

Ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado con el mismo nombre.

El clima en la ciudad texana es principalmente subtropical húmedo, es decir, sufre de inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, más una temporada de precipitaciones bien repartidas a lo largo del año.

Las temperaturas más altas se hacen presentes en julio y agosto, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima frío predomina, con temperaturas cercanas a los cero grados.

En tanto, el mes con más lluvias en Dallas regularmente es en mayo.

(Reuters)

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos reporta de una enorme variedad de climas, casi todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

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En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

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El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.