Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 8 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 5,88 reales brasileños, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,03%, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un descenso de -0,33%, mientras que su variación interanual se sitúa en un -5,85%.

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 7,9%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,91%, lo que sugiere estabilidad en el mercado.

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