Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 7 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 5,89 reales brasileños, registrando una caída del 0,51% respecto al cierre anterior de 5,92 reales brasileños. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una bajada del 0,39%, mientras que su evolución interanual muestra una disminución del 5,99%.

En los últimos dos días, el tipo de cambio del euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa, reflejando una depreciación continua de la moneda europea frente a la brasileña.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 8,11%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,91%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.